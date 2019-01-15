У старшего матроса буксира "Бердянск" до сих пор ноет раненая рука

КИЕВ. 15 января. УНН. У раненого, во время атаки Россией у Керченского пролива, старшего матроса буксира "Бердянск" Андрея Артеменко, до сих пор ноет левая рука через осколочное ранение. Об этом написала адвокат украинского военнопленного моряка Мария Куракина на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Чувствует он себя в целом нормально, но еще ноет левая рука из-за осколочного ранения. К сожалению, последствия этой травмы долго будут напоминать о себе. Сказал докторам в больнице изолятора о том, что ему нужен эластичный бинт для фиксации руки на ночь, обещали что-нибудь придумать, бинтов в тюремной больнице не хватает", - написала адвокат.

Сегодня, в 12:30 в Лефортовском районном суде Москвы назначено заседание по рассмотрению вопроса о мере пресечения военнопленному украинскому моряку Андрею Анатольевичу Артеменко.

Сейчас Андрей находится в больнице следственного изолятора "Матросская Тишина".

Куракина сообщила, что к Андрею продолжают приходить какие-то люди, которые представляютьсяться ФСБ.

"После консультаций со мной он 9 января написал жалобу на то, что к нему продолжают приходить для «бесед» некие люди, представляющиеся сотрудниками ФСБ, процессуальных действий не проводится. Андрей говорит, что ни с кем из подобных визитеров беседовать не будет и воздействовать на него таким образом бесполезно, так как это ни что иное, как пытки", - добавила она.

Адвокат написала, что Андрей получает письма по системе "ФСИН-письмо" от родных и слова поддержки, на письма отвечает, но не всегда его ответы приходят к родственникам. Куракина просит администрацию обратить на это внимание.

Напомним, адвокаты смогли 14 января посетить пять пленных украинских моряков - Сергея Попова, Андрея Эйдер, Андрея Артеменко, Евгения Семидоцького и Дениса Гриценко, которые находятся в московских СИЗО.



