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В Раде могут проголосовать за законопроект по изменению религиозными общинами подчиненности уже в четверг

В Раде могут проголосовать за законопроект по изменению религиозными общинами подчиненности уже в четверг

КИЕВ. 15 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий дал поручение парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности разработать законопроект, который бы регламентировал переход религиозных общин в подчинение с одной церкви в другую. Об этом он сообщил на заседании согласительного совета парламента во вторник, 15 января, передает корреспондент УНН.

"Я обратился с просьбой в комитет, чтобы был разработан законопроект, доработан и усовершенствован в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека, проект закона об изменении религиозными общинами подчиненности", - сказал Парубий.

Он также отметил, что в Раде зарегистрирован подобный законопроект №4128, но он не учитывает всех необходимых нюансов, которые возникают в процессе перехода приходов.

Андрей Парубий предположил, что законопроект может быть подготовлен комитетом уже в среду, 16 января, а в четверг депутаты могут рассмотреть его в зале.

Как сообщал УНН, церковь просит Верховную Раду Украины принять закон, в котором будет определен механизм избрания религиозного центра.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, церковь, законопроект, Томос
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