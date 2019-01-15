ФСБ РФ не ответила на запрос Омбудсмена о встрече с моряками

КИЕВ. 15 января. УНН. Офис украинского Омбудсмена дважды направлял обращение к директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александру Бортникову с просьбой о встрече с военнопленными украинскими моряками в московском СИЗО, однако в ФСБ ответа пока не дали. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова журналистам у стен Лефортовского райсуда Москвы, передает УНН.

"Я обращалась два раза к (Александру - ред.) Бортникову - это директор ФСБ - для того, чтобы они предоставили мне такую возможность (встретиться с военнопленными моряками - ред.), ответа пока не получила", - отметила Омбудсмен.

При этом она добавила, что надеется увидеть их и перед судом. Как отметила Денисова, моряков разбили на 4-ки - заседание суда по трем из них должно было состояться в 9:30, остальные - на 12:30.

Напомним, Денисова вместе с родными украинских военнопленных моряков прибыла на заседание Лефортовского суда.

Московский городской суд рассмотрит 15 января вопрос продления ареста украинским военнопленным морякам, разбив их на группы по четыре человека.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.