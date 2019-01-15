В России заявили, что им нет смысла возвращаться в ПАСЕ

КИЕВ. 15 января. УНН. По мнению председателя госдумы РФ Вячеслава Володина, новые международные форматы успешно замещают Парламентскую ассамблею Совета Европы, где не желают обсуждать сложные темы и навязывают свою точку зрения. Володин отмечает, что России нет смысла возвращаться в ПАСЕ, поскольку она ориентируется на новые международные платформы, передает УНН со ссылкой на российскую "Парламентскую газету".

"Уже появились новые интересные площадки, например, совет спикеров стран Евразии, который в этом году пройдет в Астане", - отметил политик.

Володин отметил, что ПАСЕ больше не вызывает доверия у России.

"В ПАСЕ сейчас говорят - мы можем вернуть вам право голоса, но в ограниченном виде. О каком доверии тут может идти речь? Сегодня решение в Ассамблее принимается большинством голосов из числа тех, кто присутствовал в зале. Сорок человек могут лишить права голоса целую страну при численном количестве Ассамблеи - 324 человека! Этим ПАСЕ себя и дискредитировал. Ассамблея должна давать возможность заявлять свою позицию каждой стране. А сегодня там боятся, что мы вообще что-то можем сказать", - отметил Володин.

Российский политик вспомнил и о регламенте Ассамблеи.

"Если регламент Ассамблеи не будет изменен, то нам нет смысла участвовать в этой структуре и перечислять на ее нужды большие средства в виде взносов", - заявил политик.

Володин также отметил, что Россия входит в первую тройку стран, которые платят больше всего взносов в ПАСЕ.

Как сообщал УНН, в ПАСЕ решили смягчить санкции, которые могут применяться к ее членам. Среди прочего, это решение касается прежде всего России.