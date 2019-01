На суд над моряками в Москву приехали дипломаты из ЕС, США и Балтии

КИЕВ. 15 января. УНН. Дипломаты из Латвии, ЕС, США, Великобритании, других стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании присутствовали на заседании суда в Москве в отношении украинских моряков, захваченных у Керченского пролива. Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Латвийские дипломаты и их коллеги из ЕС, США, Великобритании, Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании участвуют в заседании московского суда, на котором рассматривается дело незаконно захваченных украинских моряков", - написал министр.

Он подчеркнул, что международные партнеры выражают солидарность с моряками и требуют их немедленного освобождения.

Как сообщал УНН, суд в Москве 15 января рассмотрит вопрос продления ареста украинским военнопленным морякам, разбив их на группы по четыре человека.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Latvian diplomats and their EU, US, UK, Baltic, Polish, Czech, Swedish and Danish colleagues are participating in the session of Moscow court where the case of illegally captured Ukrainian sailors is considered. We express our solidarity with them & demand their immediate release https://t.co/g5q76BxzkY