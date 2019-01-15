На суд над моряками в Москву приехали дипломаты из ЕС, США и Балтии

КИЕВ. 15 января. УНН. Дипломаты из Латвии, ЕС, США, Великобритании, других стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании присутствовали на заседании суда в Москве в отношении украинских моряков, захваченных у Керченского пролива. Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Латвийские дипломаты и их коллеги из ЕС, США, Великобритании, Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании участвуют в заседании московского суда, на котором рассматривается дело незаконно захваченных украинских моряков", - написал министр.

Он подчеркнул, что международные партнеры выражают солидарность с моряками и требуют их немедленного освобождения.

Как сообщал УНН, суд в Москве 15 января рассмотрит вопрос продления ареста украинским военнопленным морякам, разбив их на группы по четыре человека.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.