Адвокат украинских моряков просит передать ходатайство для рассмотрения в военный суд

КИЕВ. 15 января. УНН. Адвокат украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы, считает, что ходатайство о продлении им ареста подлежит передаче для рассмотрения Московскому гарнизонному военному суду. Об этом сообщил адвокат одного из арестованных моряков Сергей Бадамшин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Подсудность Лефортовскому районному суду Москвы определена без учета всех обстоятельств дела и совокупности правовых норм, подлежащих применению. Защита полагает, что данное ходатайство подлежит передаче для рассмотрения Московскому гарнизонному военному суду", - сказал адвокат.

По его словам, рассмотрение военным судом обосновывается рядом причин, в том числе тем, что "фактическому задержанию всех находившихся на украинских кораблях лиц предшествовали и сопутствовали события, которые представляют собой конфликт между РФ и Украиной". Адвокат отметил, что в данном ходатайстве защита руководствуется ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, статьями 1, 2, 4, 82, 84 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, а также нормами УПК.

Напомним, Лефортовский суд Москвы закрыл заседание, на котором будет рассматриваться продление ареста украинским морякам, задержанных в Керченском проливе.



