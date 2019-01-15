У Президента насчитали переход в ПЦУ около 70 приходов из УПЦ МП

КИЕВ. 15 января. УНН. Около 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную Церковь Украины. Об этом на заседании Согласительного совета парламента заявила представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Уже около 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в нашу независимую автокефальную Украинскую Православную Церковь. Поэтому задача Украины - сохранить межконфессиональный мир, но предусмотреть наиболее приемлемую прозрачную модель такого перехода", - сказала Луценко.

Как сообщал УНН, первый приход Днепропетровской области присоединилась к ПЦУ.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.