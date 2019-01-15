Кандидатов в президенты из числа депутатов призвали оформлять отпуск

КИЕВ. 15 января. УНН. Народных депутатов Украины, которые планируют участвовать в выборах Президента Украины, призывают оформлять официальный отпуск. Об этом на заседании согласительного совета парламента заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Есть позорная статистика, когда заседания не посещают в том числе кандидаты в президенты. Не посещают парламент, не посещают комитетские заседания. И у меня есть призыв, если люди приняли для себя решение, что они идут на выборы, пусть оформят официальный отпуск", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины планирует назначить председателя Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины, внести изменения в Уголовный кодекс и назначить именные стипендии ВРУ для талантливых молодых ученых.

Напомним, Украина в 2018 году сэкономила более 16 млн грн на депутатах, которые прогуливали заседания Верховной Рады Украины.