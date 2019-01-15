Политзаключенного Бекирова вывезли в больницу на обследование – Омбудсмен

КИЕВ. 15 января. УНН. Больного диабетом, арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова вчера так и не отвезли в больницу, как ожидалось. Однако сегодня крымского татарина вывезли в симферопольскую больницу на обследование. Об этом сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"Во время моего разговора с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова, она пообещала, что Эдема Бекирова перевезут в больницу в понедельник. Этого не произошло, потому что якобы не было конвоя", - написала она.

По словам Денисовой, только что адвокат Бекирова Ислям Велиляев сообщил ей, что связался с руководителем медицинской части СИЗО Симферополя, в котором содержится его подзащитного.

"Он рассказал адвокату, что Эдема Бекирова вывезли в симферопольскую больницу имени Семашко на обследование, которое продлится две недели", - сообщила Омбудсмен.

Сейчас ожидаются результаты обследования.

"Будем пытаться получить их как можно скорее и требовать, чтобы Эдему Бекирову предоставили всю необходимую медицинскую помощь", - добавила Денисова.

Как сообщал УНН, так называемый руководитель Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму пообещал, что 14 января больного диабетом крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отвезут в больницу.

Ранее "Верховный суд" временно оккупированного Крыма на заседании принял решение оставить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова под стражей до 11 февраля.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.