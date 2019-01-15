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Раду призвали рассмотреть законопроекты о статусе военнопленных

Раду призвали рассмотреть законопроекты о статусе военнопленных

КИЕВ. 15 января. УНН. Верховную Раду Украины в четверг просят рассмотреть ряд законопроектов о статусе военнопленных. Об этом на заседании согласительного совета парламента заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Я хочу попросить парламент, чтобы в четверг одним из ключевых блоков, которые мы поставили на голосование, это было рассмотрение семи законопроектов, касающихся именно статуса военнопленных. Потому что действительно наши моряки заявили об этом, а соответствующего законопроекта у нас нет", - сказала Геращенко.

Она также сообщила, что половина соответствующих законопроектов уже рассмотрена профильным комитетом.

Как сообщал УНН, в Раде могут проголосовать за законопроект по изменению религиозными общинами подчиненности уже в четверг.

Источник: УНН
Теги: ВР, военнопленные, закон
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