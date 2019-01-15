Пленные украинские моряки не получили свидание в СИЗО

КИЕВ. 15 января. УНН. Украинским морякам, плененным Россией, не предоставили возможность для свиданий с родными в СИЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката украинцев Ильи Новикова, которого цитирует Объединенная группа общественного надзора за соблюдением конституционных свобод.

"Со слов Новикова известно, что свидание в СИЗО до сих пор не получил ни один из моряков", - написали представители Группы.

Также они передали другие слова адвоката, который рассказал о принципе разделения моряков на четверки.

"Делили на четвёрки скорее всего по принципу, кому нужен переводчик, кому - нет. (Но он не уверен, это предположение). Вообще продление срока содержания должно решаться индивидуально, это не нарушение, но все равно неправильно", - сообщили активисты.

"Также Новиков сообщил, что к части моряков во время праздников приходили странные люди и предлагали просто поговорить о семье. Адвокат утверждает, что в деле нет ни одной секретной бумажки, поэтому заседание должно быть открыто", - отметили члены Группы, присутствующие у суда.

Как сообщал УНН, адвокат украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы, считает, что ходатайство о продлении им ареста подлежит передаче для рассмотрения Московском гарнизонном военным судом.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.