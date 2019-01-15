Среди кандидатов в президенты есть депутаты-прогульщики и бездельники - КИУ

КИЕВ. 15 января. УНН. Комитет избирателей Украины проанализировал результаты парламентской работы среди кандидатов в президенты, которые являются народными депутатами. Среди них есть прогульщики и бездельники, сообщает УНН со ссылкой на данные КИУ.

Из 12 кандидатов (зарегистрированных или тех, кто еще не зарегистрировался), являющихся депутатами, 11 систематически игнорировали голосования в Раде, 3 почти не появлялись в Раде, а 4 так и не стали авторами ни одного принятого закона.

"У всех кандидатов низкие показатели участия в голосованиях. Самый высокий результат у Олега Ляшко, который принял участие лишь в 50% голосований парламента (нажимал "за", "против", "воздержался"). Сергей Каплин присоединился к 36% голосований, Александр Шевченко - 30%, Юлия Тимошенко - 25%, Виталий Куприй - 17%. У других кандидатов показатели еще ниже. Сергей Тарута принял участие в 12% голосований, Александр Вилкул - 11%, Вадим Новинский - 8%, Михаил Добкин - 6%, Юрий Бойко - 4%, Андрей Белецкий - 4%. Самый низкий результат у Евгения Мураева, который принял участие лишь в 2% голосований Рады", - сообщили в КИУ.

Отмечается, что пленарные заседания чаще всего посещал Бойко (95% заседаний), реже - Белецкий (17% заседаний).

Меньше всего работали над принятыми законами Добкин, Вилкул, Новинский и Мураев - на их счету нет ни одного. Больше всех - Ляшко (54 закона).

Почти все кандидаты регистрировали большое количество законопроектов - больше всего их у Ляшко (276), меньше всего - у Шевченко (96).

Ранее УНН сообщал, что все кадидаты на пост Президента Украины получат государственную защиту .