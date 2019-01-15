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Гройсман подписал постановление о реорганизации ГФС

Гройсман подписал постановление о реорганизации ГФС

КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление о реорганизации ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление о реорганизации ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Документ сегодня опубликован на сайте Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Постановление предусматривает реорганизацию Государственной фискальной службы Украины путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти. Кабинет Министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов Украины. Кроме того, обе службы являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованного ГФС в соответствующих сферах деятельности.

"Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление о создании межведомственной рабочей группы по вопросам реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ГФС, Владимир Гройсман
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