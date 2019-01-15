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Украина усилит экономическое сотрудничество с Норвегией

Украина усилит экономическое сотрудничество с Норвегией

КИЕВ. 15 января. УНН. Экономическое сотрудничество между Украиной и Норвегией будет усиливаться. Об этом сообщил Владимир Гройсман во время встречи с норвежским бизнесом, передает УНН.

"Потенциал экономического сотрудничества между Украиной и Норвегией нужно усиливать, и этому способствует как политический диалог между странами, так и расширение сфер экономического взаимодействия, которое наблюдается в последнее время", - заявил премьер-министр Украины во время встречи с представителями норвежского бизнеса в Украине состоявшейся накануне визита главы правительства в Осло и станет первой международной поездкой Владимира Гройсмана в 2019 году.

Во время разговора сегодня, глава украинского правительства отметил, что Норвегия - это надежный и последовательный партнер Украины в обоих стратегических плоскостях - политической и экономической, в то время как норвежские компании - одни из самых желанных инвесторов для Украины, учитывая современные технологии и высокие бизнес стандарты.

"В этом году визит в Норвегию станет моим первым международным визитом. Мы будем иметь важные переговоры с властью, а также проведем большой деловой форум, который станет весьма представительным", - добавил Владимир Гройсман.

Как сообщал УНН, Норвегия выразила поддержку Украине в связи с ситуацией в Азовском море.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, Норвегия
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