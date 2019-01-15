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Украину впервые посетил новый глава ОБСЕ

Украину впервые посетил новый глава ОБСЕ

КИЕВ. 15 января. УНН. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирослав Лайчак прибыл в Украину и провел встречу с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в государстве. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Сегодня я побывал в Украине в ходе своего первого визита в качестве действующего председателя ОБСЕ. Сразу после моего прибытия я получил исчерпывающий брифинг от СММ ОБСЕ об их работе и ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее", - написал Лайчак.

Отметим, сегодня министры иностранных дел Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии должны посетить Мариуполь.

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Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина, визит
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