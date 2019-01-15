Порошенко посоветовал адептам Кремля сходить в ПЦУ и покаяться

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посоветовал недовольным по поводу получения Томоса сходить в новую Православную церковь Украины (ПЦУ) и покаяться. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время богослужения в Луцке, передает корреспондент УНН.

"Кто-то очень не доволен, что мы имеем Томос, кому-то не нравятся наши благодарственные молитвы, кто-то ищет в этом Томосе отсутствие автокефалии. Не найдете и не слушайте ваших инструкций из Москвы - они точно до добра не доведут ... Мой совет - сходите к Православную церквовь Украины, покайтесь, сходите на исповедь, причаститесь - оно точно отпустит, и будет легче вам. И если вам действительно что-то не так, когда вы ходите в церковь, где богослужение начинают с молитвы о Кирилле, то не ходите туда", - отметил глава государства.

По его словам, государство гарантирует обеспечение выбора каждого прихожанина о том, в какую церковь ему ходить.

При этом он добавил, что церковь должна быть отделена от государства, особенно от иностранного государства, когда церковь получает "инструкции" из другого государства, которая пытается создать в Украине 5-ю колонну.

Напомним, около 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной Церкви Украины.



По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальной поместной Православной Церкви Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.