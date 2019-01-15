Рада сделала шаг к уравниванию прав на отпуск усыновителям сирот

КИЕВ. 15 января. УНН. Рада в первом чтении приняла законопроект №6350 относительно уравнивания прав мужчин и женщин на получение отпусков при усыновлении ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки. За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов из 226 необходимых, передает корреспондент УНН.

В случае принятия законопроекта во втором чтении и в целом, права женщин и мужчин, которые усыновили ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, уравниваются и они получат право на оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней - при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней.

Также по законодательству исключается норма о предоставлении соответствующих отпусков только в случае усыновления ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, который старше трех лет.

После принятия законопроекта право на такой отпуск получат и те родители, которые усыновили ребенка сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, после достижения им двухмесячного возраста.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины планирует сегодня назначить председателя Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины, внести изменения в Уголовный кодекс и назначить именные стипендии ВРУ для талантливых молодых ученых.