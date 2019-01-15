Регистрация на добровольную сертификацию учителей начнется сегодня

КИЕВ. 15 января. УНН. Регистрация на добровольную сертификацию учителей младших классов начнется сегодня, 15 января, в 15.00. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич во время открытия тренинга для образовательных экспертов по вопросам оценки профессиональных компетенций учителей в Киеве, передает УНН.

"Учителя начнут сегодня регистрироваться после трех часов, 15 часов, то есть после рабочего дня", - отметила министр.

При этом она отметила, что сертификация учителей является добровольной.

По ее словам, такая сертификация нужна, чтобы идентифицировать учителей, которые могут стать агентами изменений в процессе построения "Новой Украинской школы".

При этом она добавила, что учителя, которые пройдут такую сертификацию, получат 20% -ную доплату к зарплате, но должны будут "делиться" своими знаниями с коллегами.

Также министр уточнила, что сертификация будет состоять из трех модулей (этапов - ред.) - до 1 июля 2019 учитель должен осуществить самоанализ и загрузить свое электронное портфолио. На втором этапе - пройти экспертное наблюдение на рабочем месте. На третьем этапе - пройти независимое внешнее тестирование в Украинском центре оценивания качества образования. Сейчас УЦОКО разрабатывает соответствующие тесты.

Напомним, в Украине с 15 января 2019 начнется пилотный проект сертификации учителей начальных классов.