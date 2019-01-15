Кремлёвские СМИ разжигают мобилизацию общества против Украины – Совет Европы

КИЕВ. 15 января. УНН. Политика в области образования и ограничительное законодательство России не позволяют национальным меньшинствам пользоваться своими правами в полной мере, а контролируемые правительством СМИ разжигают патриотическую мобилизацию общества против Украины. Об этом говорится в докладе Консультативного комитета организации по рамочной конвенции о защите нацменьшинств, размещённом на сайте Совета Европы, передаёт УНН.

"Официальная риторика, изображающая мультикультурные общества несостоятельными, маргинализация национальных меньшинств на фоне все большего акцента на русском языке и культуре, сокращение образования на языках меньшинств, а также общие ограничения основных свобод подрывают способность лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в полной мере осуществлять свои права", - сказано в отчёте.

Это основные выводы нового отчёта о Российской Федерации, опубликованного сегодня Консультативным комитетом по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (РКНМ), который охватывает период с 2012 по октябрь 2017 года.

В Комитете не обошли стороной и тему незаконно аннексированного Крыма.

"После аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины контролируемые правительством СМИ разжигают патриотическую мобилизацию общества против Украины", - сказано в отчёте.

Консультативный комитет от метил своё беспокойство тем, что этот дискурс может затронуть не только лиц, принадлежащих к украинским национальным меньшинствам, но и любого, кто не присоединяется к большинству, в том числе лиц, принадлежащих к другим группам национальных меньшинств.

Документ содержит также рекомендации для РФ, в частности, Совет Европы рекомендует внести изменения в законодательство таким образом, чтобы все лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли пользоваться свободой ассоциации и пользоваться поддержкой своей культурной деятельности.

Как сообщал УНН, ранее сегодня в России заявили, что им нет смысла возвращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.