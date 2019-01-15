Ведущее российское агентство назвало Донбасс неподконтрольным
КИЕВ. 15 января. УНН. Российское информационное агентство "ТАСС" назвало временно оккупированные территории Донбасса неподконтрольными. Об этом написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, агентство в одной из своих публикаций назвал Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Министерством по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц.
"У русских не только наша деятельность вызывает судороги, но и название. Ну, не могут они из себя выжать "оккупированных территорий". Вместо "Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц", ТАСС перевело как "Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса", - написал Тука.
Напомним, с началом агрессии РФ на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны погибли 269 гражданских лиц, еще 564 получили ранения.