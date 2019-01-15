У ГФС вышел из строя сервер

КИЕВ. 15 января. УНН. Один из серверов Государственной фискальной службы вышел из строя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сообщаем, что 15.01.2019 в 10:00 15 минут вышел из строя один из серверов ЕАИС ГФС", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, неисправность сделала временно невозможным оформление таможенных деклараций типа ЭЭ в автоматическом режиме на центральном уровне.

В связи с этим порекомендовала подавать электронные или бумажные декларации типа ЭЭ в таможне ГФС.

"Об устранении аварийной ситуации будет сообщено дополнительно", - добавили в ГФС.

Как сообщал УНН, в ГФС заявили о кибератаке на электронные ресурсы ведомства.

Напомним, хакеры атаковали сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.