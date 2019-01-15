Глава ОБСЕ посетит Донбасс для оценки работы СММ

КИЕВ. 15 января. УНН. Министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики, Действующий глава ОБСЕ в 2019 году Мирослав Лайчак в ходе рабочего визита в Украину посетит Луганскую область вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"В рамках визита, 16 января 2019 года, состоится совместная рабочая поездка Министра Павла Климкин и Министра, Действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака в Луганскую область, где запланированы посещение ими КПВВ "Станица Луганская" с целью ознакомления с ситуацией безопасности на линии разграничения, встреча в городе Северодонецк с руководством Луганской ОГА, посещение в городе Лисичанск Луганской областной детской клинической больницы и передача гуманитарной помощи от Словацкой Республики", - сообщили в министерстве.

По информации пресс-службы, действующий председатель ОБСЕ также примет участие в брифинге по вопросам безопасности СММ ОБСЕ в Украине и встреча со словацкими наблюдателями СММ ОБСЕ в Украине.

"Основная цель визита - обеспечение дальнейшего активного привлечения ОБСЕ к международным усилиям по урегулированию российско-украинского конфликта и восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, предоставления политической поддержки повышению эффективности функционирования главного актива ОБСЕ в зоне конфликта - специальной мониторинговой миссии", - отметили в дипведомством.

Как сообщал УНН, 15 января Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак впервые посетил Украину.

Напомним, в ОБСЕ назвали вопрос Украины приоритетом.