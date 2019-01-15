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УПЦ МП не планирует покидать Киево-Печерскую лавру

УПЦ МП не планирует покидать Киево-Печерскую лавру

КИЕВ. 15 января. УНН. Украинская Православная Церковь не намерена выезжать из Киево-Печерской лавры или вывозить святыни в Россию. Об этом 15 января заявил архимандрит Поликарп, передает УНН.

"Никуда мы не собираемся выезжать из нашей святыни – ни в России, никуда, потому что мы украинцы, мы живем на своей земле, молимся за свой народ и за свою страну, чтобы Господь ее благословлял", - сказал он.

"И кто нам может сказать, что мы не храним нашу святыню и что мы не патриоты? Так вот я наших оппонентов разочарую: мы свою степень патриотизма проявляем, и мы в свою святыню все пожертвования человеческие вкладываем – и все это вы можете прийти и увидеть", - сказал архимандрит.

Напомним, в УПЦ МП заявили, что перед пожаром в здание Лавры проник неизвестный

По факту пожара в Лавре следователи открыли уголовное производство

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Источник: УНН
Теги: Украина, УПЦ МП, Киево-Печерская Лавра, Автокефалия, Томос
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