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Марчук обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в Азовском море

Марчук обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в Азовском море

КИЕВ. 15 января. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и постоянный представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук сегодня встретились с министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики, действующим председателем ОБСЕ в 2019 году Мирославом Лайчак. Об этом сообщила на своей странице первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Вместе с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком встретились с председателем в ОБСЕ Министром иностранных дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. Во встрече также приняли участие Марсель Пешко - руководитель Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ, и Марек Шафин посол Словакии в Украине", - написала Геращенко.

Она сообщила, что поблагодарили Лайчака за то, что его первый визит в качестве председательствующего в ОБСЕ состоялся именно в Украину.

По словам первого заместителя председателя ВР, во время встречи стороны обменялись мнениями, можно ли повысить эффективность работы минских групп и СММ ОБСЕ обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, а также украинская сторона изложила предложения по разблокированию вопроса заложников.

"Особое внимание уделили ситуации в Азове, отметили, что в течение последних заседаний ТКГ в Минске Украина настаивала на создании постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи", - написала она, добавив, что Украина будет ставить это предложение на обсуждение на первой в этом году встрече ТКГ в Минске, которая состоится 17 января.

Геращенко отметила также, что ожидает от председательства Чехии в ОБСЕ особого внимания к гуманитарным и вопросам безопасности Крыма и Донбасса.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики, действующий председатель ОБСЕ в 2019 году Мирослав Лайчак в ходе рабочего визита в Украину посетит Луганскую область вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минск, Азовское море
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