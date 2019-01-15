Украина в Минске будет говорить о создании постоянного пункта СММ ОБСЕ в Керчи

КИЕВ. 15 января. УНН. Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе 17 января в Минске вынесет на обсуждение вопрос о создании постоянного пункта мониторинга Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи. Об этом на своей странице сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

Геращенко отметила, что вместе с постоянным представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Евгением Марчуком сегодня встретилась с министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики, действующим председателем ОБСЕ в 2019 году Мирославом Лайчаком.

"Особое внимание (во время встречи - ред.) уделили ситуации в Азове, отметили, что в течение последних заседаний ТКГ в Минске Украина настаивала на создании постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи. Мы не отступим от этой нашей позиции и будем ставить ее на обсуждение и на первой в этом году встрече ТКГ в Минске, которая состоится 17 января", - написала она.

Напомним, еще в декабре украинская делегация в Минске под руководством представителя в Трехсторонней контактной группе Евгения Марчука предложила ОБСЕ немедленно начать постоянный мониторинг ситуации безопасности в акватории Керченского пролива, Азовского и Черного морей.