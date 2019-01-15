Климкин озвучил мотив Кремля закрыть суд над украинскими моряками

КИЕВ. 15 января. УНН. Лефортовский суд Москвы закрыл заседание, на котором будет рассматриваться продление ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, чтобы международное сообщество не увидело, что на них происходит. Об этом во время совместного визита министров иностранных дел Украины, стран Балтии и Польши в музей АТО в городе Днепр заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Главное - это освобождение наших ребят, и сегодня - тот самый день, когда Россия даже закрыла эти суды, поскольку она прекрасно понимает, что услышит мир", - отметил министр.

Он поблагодарил всех дипломатов, которые были готовы сегодня принять участие в судебных заседаниях в Москве.

Как сообщал УНН, дипломаты из Латвии, ЕС, США, Великобритании, других стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании сегодня выразили желание присутствовать на заседании суда в Москве в отношении украинских моряков, захваченных у Керченского пролива.

Напомним, суд в Москве 15 января рассмотрит вопрос продления ареста украинским военнопленным морякам, разбив их на группы по четыре человека.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российских СИЗО в Москве.