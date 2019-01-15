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Климкин озвучил мотив Кремля закрыть суд над украинскими моряками

Климкин озвучил мотив Кремля закрыть суд над украинскими моряками

КИЕВ. 15 января. УНН. Лефортовский суд Москвы закрыл заседание, на котором будет рассматриваться продление ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, чтобы международное сообщество не увидело, что на них происходит. Об этом во время совместного визита министров иностранных дел Украины, стран Балтии и Польши в музей АТО в городе Днепр заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Главное - это освобождение наших ребят, и сегодня - тот самый день, когда Россия даже закрыла эти суды, поскольку она прекрасно понимает, что услышит мир", - отметил министр.

Он поблагодарил всех дипломатов, которые были готовы сегодня принять участие в судебных заседаниях в Москве.

Как сообщал УНН, дипломаты из Латвии, ЕС, США, Великобритании, других стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании сегодня выразили желание присутствовать на заседании суда в Москве в отношении украинских моряков, захваченных у Керченского пролива.

Напомним, суд в Москве 15 января рассмотрит вопрос продления ареста украинским военнопленным морякам, разбив их на группы по четыре человека.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российских СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: суд, МИД, Россия, моряки, Павел Климкин
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