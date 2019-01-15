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Российский суд продлил арест трем раненым морякам и капитану "Яны Капу"

Российский суд продлил арест трем раненым морякам и капитану "Яны Капу"

КИЕВ. 15 января. УНН. Суд в Москве продлил арест раненым во время захвата ФСБ украинских кораблей военным Андрею Эйдеру, Андрею Артеменко и Василию Сороке, а также капитану буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку. Решение о продлении ареста до 24 апреля вынесла судья Елена Канева, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

По информации издания, на данный момент суд продлил срок содержания под стражей 20 из 24 украинских военных.

Защита во время заседаний просила суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия. В случае избрания военным альтернативной меры пресечения посольство Украины готово было предоставить им жилье.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина
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