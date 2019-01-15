В "Нафтогазе" спрогнозировали результаты газовых переговоров 21 января

КИЕВ. 15 января. УНН. В связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних технических трехсторонних консультациях по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе, 21 января. Так прокомментировал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко консультации и переговоры о транзите газа по украинской территории после 2019 года, передает УНН.

Витренко отметил, что "Газпром" не предупредил и никоим образом не обосновал свое отсутствие на предстоящих трехсторонних консультациях сегодня.

Он отметил, что участие в консультациях с украинской стороны приняли представители Нафтогаза, МИД, Минэнергоугля и НКРЭКУ, с европейского - представители Европейской Комиссии.

"Участники согласовали свои позиции во время трехсторонних переговоров, запланированных на 21 января. Ожидается, что в них примут участие представители Еврокомиссии, Нафтогаза, МИД, Минэнергоугля и НКРЭКУ, со стороны России - представители Минэнерго РФ и Газпрома. В связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних консультациях вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе", - сообщил Витренко.

Напомним, российский "Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом, которые были запланированы на 15 января. Между тем Украина провела содержательные беседы с Еврокомиссию по всем существенным вопросам реформы рынка газа.

Добавим, что трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и ЕС по транзиту газа пройдут 21 января в Брюсселе.