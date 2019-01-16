Путин заявил, что создание автокефальной ПЦУ - опасное политиканство

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание автокефальной Православной церкви Украины является политическим проектом, главная цель которого - посеять не только национальную, но и религиозную рознь. Об этом он сказал в интервью сербскому изданию "Вечерние новости", передает УНН со ссылкой на сайт Кремля.

"Ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт – мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности «Православной церкви Украины». На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях. При этом она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима", - заявил Путин.

В интервью он также отметил: "За это священников и мирян Украинской православной церкви преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить её законного наименования, что усиливает напряжённость и ведёт к ещё большему раздору в украинском обществе."

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В то же время, Президент РФ сообщил, что Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но, по его словам, подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность, опасны в том числе и для мирового православия.

Как сообщал УНН, Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

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5 января 2019 года состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.

Ранее российские пропагандисты придумали, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) был "недоподписан", что не соответствует действительности.