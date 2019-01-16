Кандидат в генпрокуроры США заявил, что доклад Мюллера по делу РФ могут не предать огласке
Уильям Барр
КИЕВ. 16 января. УНН. Доклад специального прокурора Роберта Мюллера по итогам проведенного им расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы будут носить конфиденциальный характер, и он может не быть разглашен. Об этом сообщил кандидат на пост министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В соответствии с процедурой, спецпрокурор должен подготовить доклад после принятия любых обвинительных заключений или решения об отказе от выдвижения обвинений, и это должен быть конфиденциальный доклад, с которым обращаются точно так же, как и с любым другим подобным документом в пределах министерств", - заявил кандидат в генпрокуроры США.
Отмечают, что Уильям Барр заверил законодателей в том, что он сделает все возможное, чтобы широкая общественность и законодатели получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.
Напомним, ранее комитет палаты представителей конгресса США рассекретил часть доклада по российскому вмешательству в президентские выборы в 2016 году.
Как сообщал УНН, федеральное бюро расследований США начало расследование в отношении американского президента Дональда Трампа относительно возможного препятствования правосудию после того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми, в то же время контрразведка расследовала, почему Трамп действовал способом, который, казалось, приносил пользу России.