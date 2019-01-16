Большинство сенаторов США выступили против снятия санкций с компаний Дерипаски

КИЕВ. 16 января. УНН. В Сенате США вынесли на обсуждение резолюцию и большинством голосов проголосовали против плана администрации Дональда Трампа, в рамках которого из нескольких компаний, включая "Русал", ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+ российского олигарха Олега Дерипаски были бы сняты американские санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

“За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. У республиканцев, в основном склонных поддерживать инициативы Трампа, небольшой большинство в палате — 53 кресла против 47 демократов. То есть за резолюцию против снятия санкций проголосовали и некоторые члены партии Трампа ”, - говорится в сообщении.

Добавляют, чтобы план был отменен и санкции против компаний Дерипаски остались в силе, резолюция с его осуждением должна пройти обе палаты Конгресса. В нижней палате, в отличие от Сената, большинство кресел занимают демократы, в большинстве своем горячо поддерживают санкции против России и с подозрением относятся к любым попыткам их ослабить. Если резолюция будет принята обеими палатами конгресса, санкции против компаний Дерипаски останутся в силе.

Напомним, в декабре прошлого года конгрессу сообщили о намерении Минфина США отменить санкции, введенные против компаний Олега Дерипаски En +, Rusal и ESE течение 30 дней, после того, как российский олигарх Дерипаска существенно уменьшит свою долю в компаниях и отойдет от их управления.

Как сообщал УНН, министр финансов США Стивен Мнучин не смог убедить демократов в американском конгрессе на закрытом брифинге в четверг, 10 января, что Соединенные Штаты должны снять санкции с российских алюминиевых заводов, которые контролировал российский олигарх Олег Дерипаска.