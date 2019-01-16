ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 16 января. УНН. 15 января боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели (в полосе действий оперативно-тактического группировки “Север”) обстрелы: “из минометов калибра 120 мм., гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из автоматических гранатометов в районе поселка Новоалександровка. Также в полосе действий оперативно-тактического группировки „Восток“ преступники дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районе населенного пункта Славное и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово”.

Вследствие преступных обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

“По данным разведки, 15 января, четыре оккупанта погибли и трое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, - добавили в пресс-центре ООС.