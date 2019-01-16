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Крым может повторить судьбу балтийских стран в СССР - посол США

Крым может повторить судьбу балтийских стран в СССР - посол США

КИЕВ. 16 января. УНН. Киев не пойдет на компромисс, в котором отдаст Москве оккупированный Крым за мир на Востоке. Об этом в интервью одному из телеканалов заявил посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст, передает УНН.

"Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором отдает Москве Крым за мир на Востоке. И я тоже не вижу в этом году, через 10 лет, через 15 лет, Москва будет готова отдать Крым. Поэтому они могут решить оставить это в покое пока. И Запад не будет признавать российский суверенитет, будет как Прибалтика 40 года в Советском Союзе", - сказал Хербст.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ назвали вопрос Украины приоритетом.

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Напомним, Украина впервые посетил новый глава ОБСЕ.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Украина, политика
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