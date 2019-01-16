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Порошенко: надеюсь на увеличение помощи со стороны ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья

Порошенко: надеюсь на увеличение помощи со стороны ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья

КИЕВ. 16 января. УНН. Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министрами иностранных дел Литовской Республики и Республики Польша. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.

"Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии. В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона", - говорится в сообщении.

Была обсуждена ситуация в Азовском и Черном море и существующие угрозы со стороны России с учетом совершенного в ноябре 2018 акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков.

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На встрече была отмечена необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию с требованием немедленного освобождения украинских пленных моряков, возвращение захваченных кораблей и обеспечения свободы мореплавания в Азовском и Черном море.

Президент Украины поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников Украины за активное продвижение вопрос о введении нового "Азовского пакета" санкций ЕС против России.

Напомним, Украина после преодоления негласного эмбарго уже получает от стран-партнеров комплектующие для ракет.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Польша, Литва, Петр Порошенко
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