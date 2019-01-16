Президент Грузии воздержится от поздравлений украинцев с получением автокефалии

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не приветствует украинцев с созданием независимой церкви из-за нежелания "ухудшить ситуацию". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление грузинского президента в Twitter.





"Лично было бы легко поздравить украинцев с независимостью их церкви, что вполне естественно, учитывая наше собственное прошлое, но как президент я несу большую ответственность. Если наш Патриархат осторожен из-за каких-то последствий, я не могу ухудшать ситуацию", - написала она.

Ранее УНН сообщал, что Грузинская православная церковь сможет выразить свою четкую позицию относительно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины, когда ознакомится с текстом Томосу об автокефалии.

По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.