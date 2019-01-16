К ПЦУ перешли новые приходы

КИЕВ. 16 января. УНН. К поместной Православной церкви Украины перешли пять новых приходов в различных областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ПЦУ.

За последние дни в ПЦУ присоединились пять приходов из трех областей - с Тернопольской, Винницкой и Николаевской области.

При этом, община Николаева стала первой из области, осуществившей переход к поместной ПЦУ. Также, официальный веб-портал УПЦ КП сообщает, что первая община Житомирской - Свято-Николаевского храма - уже приняла решение о переходе к объединенной ПЦУ.

Кроме того, религиозная община Свято-Вознесенского прихода села Оленевка Борзнянского района Черниговской первой в области приняла решение о переходе из Московского патриархата в поместную Православную церкви Украины.

Напоминаем, у Президента насчитали переход к ПЦУ около 70 приходов с УПЦ МП.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.



5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.