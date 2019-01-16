Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 16 января 2019 11:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Антонов" выполняет импортозамещения комплектующих "Руслан"
"Антонов" выполняет импортозамещения комплектующих "Руслан"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
30015
Версия для печати

К ПЦУ перешли новые приходы

К ПЦУ перешли новые приходы

КИЕВ. 16 января. УНН. К поместной Православной церкви Украины перешли пять новых приходов в различных областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ПЦУ.

За последние дни в ПЦУ присоединились пять приходов из трех областей - с Тернопольской, Винницкой и Николаевской области.

При этом, община Николаева стала первой из области, осуществившей переход к поместной ПЦУ. Также, официальный веб-портал УПЦ КП сообщает, что первая община Житомирской - Свято-Николаевского храма - уже приняла решение о переходе к объединенной ПЦУ.

Кроме того, религиозная община Свято-Вознесенского прихода села Оленевка Борзнянского района Черниговской первой в области приняла решение о переходе из Московского патриархата в поместную Православную церкви Украины.

Напоминаем, у Президента насчитали переход к ПЦУ около 70 приходов с УПЦ МП.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Автокефалия, Томос
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.