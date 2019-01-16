В США призвали РФ немедленно освободить Бекирова

КИЕВ. 16 января. УНН. Соединенные Штаты призвали Российскую Федерацию немедленно освободить арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова и всех остальных украинских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, обнародованном в Twitter, передает УНН.

"Заключение Эдема Бекирова неправомерно. Непредоставление ему надлежащей медицинской помощи - бессовестное. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшением его здоровья и плохим отношением к нему в российской тюрьме. Россия должна немедленно освободить Бекирова и всех остальных украинских политзаключенных" , - говорится в сообщении.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018-го. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Как сообщал УНН, 15 января больного диабетом, арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова вывезли в симферопольскую больницу на обследование.