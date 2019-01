В США призвали РФ немедленно освободить Бекирова

КИЕВ. 16 января. УНН. Соединенные Штаты призвали Российскую Федерацию немедленно освободить арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова и всех остальных украинских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, обнародованном в Twitter, передает УНН.

"Заключение Эдема Бекирова неправомерно. Непредоставление ему надлежащей медицинской помощи - бессовестное. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшением его здоровья и плохим отношением к нему в российской тюрьме. Россия должна немедленно освободить Бекирова и всех остальных украинских политзаключенных" , - говорится в сообщении.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018-го. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Как сообщал УНН, 15 января больного диабетом, арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова вывезли в симферопольскую больницу на обследование.

Imprisoning Edem Bekirov was unjust. Denying him proper medical care is unconscionable. We remain gravely concerned about Bekirov's deteriorating health and poor treatment in Russian custody. Russia must release Bekirov and all other Ukrainian political prisoners immediately.