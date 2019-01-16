На Кипре арестовали имущество Фирташа - СМИ

КИЕВ. 16 января. УНН. Суд Кипра наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, передает УНН.

Сообщается, что обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited.

Поводом для решения суда, по информации издания, стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена - ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции". Общая сумма задолженности превышает 2,5 млрд рублей (около 37,5 млн долл.).

По данным источников издания, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан 20 декабря 2018 года юристами банка ВТБ, и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января.

В пресс-службе ВТБ информацию об аресте активов Дмитрия Фирташа подтвердили, но от подробных комментариев отказались.

Напомним, согласно заявлению Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, ГПУ будет обращаться в суд о наложении ареста на активы бизнесмена Дмитрия Фирташа в Украине, после того как будет заключение экспертизы о нанесении ущерба государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов подконтрольных бизнесмену компаний.