Обнародована программа действий НБУ на 2019 год

КИЕВ. 15 января. УНН. Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2019 год, которая обеспечит низкую инфляцию, стабильную банковскую систему, и эффективное регулирование финансового сектора. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает УНН.

В частности, в текущем году Национальный банк будет продолжать направлять свою деятельность на выполнение этой программы, чтобы создать благоприятную среду для участников финансовой экосистемы.

"Конечно, пройти путь к устойчивой экономике и развитой и стабильной финансовой системе мы не можем самостоятельно - это требует совместной работы Национального банка и вас - банков, бизнеса, государственных органов, экспертного сообщества и СМИ", - отметил председатель Национального банка Яков Смолий.

Программа действий на 2019 год оценивает текущий прогресс в воплощении Стратегии, достигнутый в прошлом году, и содержит четкий перечень действий, который имеет указанный срок выполнения.

Ранее НБУ определил банки, в которых сможет покупать валюту во время интервенций.