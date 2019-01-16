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Обнародована программа действий НБУ на 2019 год

Обнародована программа действий НБУ на 2019 год

КИЕВ. 15 января. УНН. Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2019 год, которая обеспечит низкую инфляцию, стабильную банковскую систему, и эффективное регулирование финансового сектора. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает УНН.

В частности, в текущем году Национальный банк будет продолжать направлять свою деятельность на выполнение этой программы, чтобы создать благоприятную среду для участников финансовой экосистемы.

"Конечно, пройти путь к устойчивой экономике и развитой и стабильной финансовой системе мы не можем самостоятельно - это требует совместной работы Национального банка и вас - банков, бизнеса, государственных органов, экспертного сообщества и СМИ", - отметил председатель Национального банка Яков Смолий.

Программа действий на 2019 год оценивает текущий прогресс в воплощении Стратегии, достигнутый в прошлом году, и содержит четкий перечень действий, который имеет указанный срок выполнения.

Ранее НБУ определил банки, в которых сможет покупать валюту во время интервенций.

Источник: УНН
Теги: НБУ, программа, Яков Смолий
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