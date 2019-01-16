Лавров надеется на результативный диалог омбудсменов Украины и РФ по заключенным

КИЕВ. 16 января. УНН. На минской переговорной площадке продолжаются процессы относительно возможного обмена удерживаемых на Донбассе по принципу "всех на всех". Относительно украинских военнопленных и политических заключённых так же ведётся диалог, в частности, на уровне уполномоченных по правам человека, заявил во время пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что надеется на конструктивные переговоры омбудсменов, передаёт корреспондент УНН.

"Сейчас мы по-прежнему поддерживаем процессы, которые должны завершить, продолжить обмен пленными на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями "всех на всех". В контактной группе эти вопросы обсуждаются", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, в то же время он "не наблюдает конструктивности" от украинской стороны.

"Что касается лиц, которые задержаны в РФ безотносительно событий, которые продолжаются на Донбассе, – у нас есть уполномоченный по правам человека. В Украине тоже есть госпожа Денисова. Я так понимаю, она сейчас находится в РФ. Они сейчас ведут на этот счёт диалог. Надеюсь, он будет результативным, и, если будут достигнуты договорённости, то они будут выполнены", - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что говорить о судьбе захваченых в районе Керченского пролива украинских моряков можно будет после суда.