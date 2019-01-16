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ВР провалила присоединение Украины к европейскому соглашению о спорте

ВР провалила присоединение Украины к европейскому соглашению о спорте

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект №0205, которым предусматривалось включить Украину в Расширенное частичное соглашение о спорте (EPAS), что является новой платформой для международного сотрудничества в сфере физической культуры в рамках Совета Европы. "За" соответствующее решение проголосовали 190 народных депутатов из 226 необходимых, передает корреспондент УНН.

После нескольких неудачных попыток вернуться к рассмотрению документа глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что законопроект является отклоненным.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, присоединение к EPAS позволит Украине "обмениваться опытом работы европейских стран по различным вопросам сферы физической культуры и спорта, участвовать в действующих программах и проектах EPAS, в частности, направленных на борьбу с коррупцией в спорте, манипулированием спортивными соревнованиями, насилием во время спортивных мероприятий, другими негативными явлениями в спорте".

Сейчас к EPAS присоединились 38 стран-членов Совета Европы.

Как сообщал УНН, Ватикан создал сборную по легкой атлетике, которая будет представлять город-государство на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх.

Источник: УНН
Теги: спорт, Верховная Рада, соглашение
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