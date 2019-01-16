Томос ПЦУ покажут в Борисполе

КИЕВ. 16 января. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний должен привезти Томос об автокефалии Православной церкви Украины в Борисполь. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Борисполь, передает корреспондент УНН.

"Блаженнейший митрополит Епифаний сейчас в нескольких метрах, через час начнет служба Божью. Надеюсь, что он привезет и в Борисполь долгожданный Томос, и жители Борисполя смогут воочию увидеть его и провести благодарственную молитву", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, накануне Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января 2019 года состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.