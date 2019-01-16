Адвокаты пленных украинских моряков обжалуют продление ареста
Адвокат Николай Полозов
КИЕВ. 16 января. УНН. Команда защитников пленных украинских моряков обжалует продление ареста, который постановил Лефортовский районный суд Москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление адвоката Украинская Николая Полозова в Facebook.
"Все вынесенные вчера и сегодня Лефортовским судом постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных будут обжалованы адвокатами нашей команды в установленный законом трёхдневный срок", - написал Полозов.
Ранее УНН сообщал, что Лефортовский районный суд Москвы продолжил до 24 апреля арест для еще четырех украинских моряков.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.