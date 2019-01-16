Сегодня день рождения командира МБАК "Никополь" Богдана Небылицы

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня день рождения у военнопленного украинского моряка Богдана Небылицы. Старшему лейтенанту ВМСУ Богдану Небылице - командиру МБАК "Никополь" исполнилось 25 лет. Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Старшему лейтенанту ВМСУ Богдану Небылице - командиру МБАК "Никополь" исполнилось 25 лет", - написал Полозов.

Полозов добавил, Ещё в 2014 году, в самый разгар «Русской весны» в Крыму, он, будучи курсантом Нахимовского военно-морского училища в Севастополе вместе со своими товарищами пел гимн Украины, фактически под дулами автоматов российских военнослужащих.

После попадания в плен в ноябре прошлого года Богдан также проявляет твердость своего характера. Оперативники ФСБ на протяжении всего времени нахождения в плену Небылицы пытаются оказывать на Богдана психологическое давление, склонить его к признанию вины и даче показаний, но безуспешно.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для еще четырех украинских моряков, которых россияне захватили в конце ноября в районе Керченского пролива. Таким образом арест продлили для всех 24 украинских моряков.



