После получения "Джавелинов" на Донбассе прекратились танковые обстрелы

КИЕВ. 16 января. УНН. После получения Украиной от США ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin), российские танкисты отказывались садиться в танки и выезжать на линию соприкосновения. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Борисполь, передает корреспондент УНН.

"Наиболее убедительным было то, когда США решили нам предоставить противотанковые комплексы "Джавелин". Что это такое? Это выстрелил - и забыл. Ракета сама находит вражеский танк и уничтожает его", - сказал Порошенко.

По словам Президента, он называет танки "враждебными, потому что они пришли к нам убивать украинцев".

"И что случилось после того, как мы получили "Джавелин"? Российские танкисты отказывались садиться в танки и выезжать на линию соприкосновения. И по статистике, мы больше не имеем танковых обстрелов. И это, факт получения "Джавелин", сохранило жизни сотен украинских воинов", - подчеркнул он.

Ранее УНН сообщал, что, по словам Порошенко, в первые годы войны Украина имела эмбарго на поставки оружия со всего мира.