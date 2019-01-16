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После получения "Джавелинов" на Донбассе прекратились танковые обстрелы

После получения "Джавелинов" на Донбассе прекратились танковые обстрелы

КИЕВ. 16 января. УНН. После получения Украиной от США ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin), российские танкисты отказывались садиться в танки и выезжать на линию соприкосновения. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Борисполь, передает корреспондент УНН.

"Наиболее убедительным было то, когда США решили нам предоставить противотанковые комплексы "Джавелин". Что это такое? Это выстрелил - и забыл. Ракета сама находит вражеский танк и уничтожает его", - сказал Порошенко.

По словам Президента, он называет танки "враждебными, потому что они пришли к нам убивать украинцев".

"И что случилось после того, как мы получили "Джавелин"? Российские танкисты отказывались садиться в танки и выезжать на линию соприкосновения. И по статистике, мы больше не имеем танковых обстрелов. И это, факт получения "Джавелин", сохранило жизни сотен украинских воинов", - подчеркнул он.

Ранее УНН сообщал, что, по словам Порошенко, в первые годы войны Украина имела эмбарго на поставки оружия со всего мира.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ракета, танки, вооружение
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