Китай предоставит медицинское оборудование для украинских больниц

КИЕВ. 16 января. УНН. В течение 2019 украинские больницы получат 230 единиц современного медицинского оборудования из Китая. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

"В течение 2019 года Министерство здравохранения получит более 230 единиц современного медицинского оборудования для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей. В перечень оборудования, которое предоставит Китай, в частности, вошли томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии, микроскопы и другие ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Министерство экономического развития и торговли Украины еще в мае 2016 обратилось к правительству Китая с соответствующим запросом. Два года стороны согласовали детали реализации проекта. Само соглашение еще не подписано, но Кабмин уже уполномочил своего представителя на его подписание.

"16 января Кабинет Министров Украины уполномочил Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива подписать соответствующее соглашение между Правительством Украины и Правительством Китая", - отметили в правительстве.

Как сообщал УНН, свое удовольствие уровнем оказания медицинской помощи в стационарных учреждениях здравоохранения обнаружили 56%, тогда как уровень удовлетворенности населения участковыми и семейными врачами составил 76%.