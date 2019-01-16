Правительство расширило права социнспекторов

КИЕВ. 16 января. УНН. Правительство приняло постановление "О внесении изменений в Положение о главном государственном социальном инспекторе и государственного социального инспектора", которая несколько расширила права социальных инспекторов, в частности в части контроля за правильностью предоставления временной социальной помощи неработающему лицу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.

"16 января 2019 принято постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Положение о главном государственном социальном инспекторе и государственного социального инспектора", разработанную во исполнение Плана приоритетных действий Правительства на 2018 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 28.03.2018 № 244- г., и с целью усовершенствования порядка деятельности социальных инспекторов", - отметили в пресс-службе Минсоцполитики.

Изменения, в частности, предусматривают предоставление права уполномоченному лицу местных советов объединенных территориальных общин составлять и передавать в соответствующий орган социальной защиты населения акты обследования материально-бытовых условий семьи для назначения (восстановление) государственной социальной помощи или социальных выплат.

Кроме того, в КМУ дополнили перечень полномочий социальных инспекторов по осуществлению контроля за правильностью предоставления временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату. Также постановление правительства предусматривает право главного государственного социального инспектора и государственного социального инспектора проводить выборочные проверки правильности составления уполномоченными лицами местных советов объединенных территориальных общин актов обследования материально-бытовых условий семьи, а также проводить мероприятия по возврату излишне выплаченных средств государственной социальной помощи.

Напомним, на 1 января 2019 средний размер пенсии украинца составляет 2645 грн.