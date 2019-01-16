Состояние здоровья политзаключенного Бекирова оставляет желать лучшего - адвокат

КИЕВ. 16 января. УНН. Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, оставляет желать лучшего. Об этом написал адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня посетил своего подзащитного Бекирова. Состояние здоровья у него оставляет желать лучшего. Врачами уже начато его обследования в ближайшее время будет назначено лечение. Защита ожидает, что после полного обследования Бекирова будет установлено наличие болезней, препятствующих его содержанию под стражей", - написал адвокат.

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Напомним, вчера, 15 января, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывезли в симферопольскую больницу на обследование.



