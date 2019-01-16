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Наблюдатели ОБСЕ, которые работают на Донбассе, получат новую технику

Наблюдатели ОБСЕ, которые работают на Донбассе, получат новую технику

КИЕВ. 16 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получит новое оборудование. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга в городе Северодонецк, передает корреспондент УНН.

По словам Климкина, "мы сейчас сформировали пакет очень конкретных предложений: что словацкое председательство попытается сделать именно сейчас, что является ключевыми политическими пунктами".

"Очень важно, и в этом мы согласны, усилить СММ. Конечно, усилить человеческий потенциал, усилить СММ технически - нужны и новые камеры, новые дроны, которые Россия сбивает. Именно эти дроны видели российские конвои", - сказал Климкин.

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По его словам, очень важно, чтобы СММ имел реальный доступ ко всей территории оккупированного Донбасса, а также для оккупированного Крыма.

"Сегодня была очень долгая дискуссия о том, что нужно ОБСЕ для того, чтобы они работали более эффективно. Мирослав (Лайчак - ред.) это понимает. Могу сказать не детализируя, поскольку пока это информация, которая обрабатывается, что СММ получит новое оборудование, ОБСЕ получит новые камеры, которые будут гораздо лучше фиксировать обстрелы. ОБСЕ будет более эффективно использовать те дроны, и логика того, каким образом будет осуществляться эффективное патрулирование", - рассказал министр.

Как сообщал УНН, Украина в Минске будет говорить о создании постоянного пункта СММ ОБСЕ в Керчи.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, техника
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