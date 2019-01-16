Климкин рассказал о предложении о совместной миссии ОБСЕ и ООН в Украине

КИЕВ. 16 января. УНН. Представители ОБСЕ в Минске предложили создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга в городе Северодонецк, передает корреспондент УНН.

"Даже представители ОБСЕ, которые работают, в том числе, на минской площадке, вышли с предложением создать совместную миссию - ООН и ОБСЕ. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Это понятно всем", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста относительно миротворческого урегулирования конфликта в государстве.

По его словам, Россия пытается манипулировать перед выборами и таким образом вмешиваться в нашу внутреннюю политику и влиять на эти выборы.

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"Но Мирослав (Лайчак, глава ОБСЕ - ред.), который в следующем месяце будет в Москве, для него вопрос реальной миссии будет одним из основных, потому что он прекрасно понимает - можно делать определенные практические шаги, но решение можно достичь только путем эффективной миссии" , - отметил Климкин.

Он отметил, что в контексте миротворческой миссии на Донбассе можно говорить о каких-либо вариантах и опциях.

"Но легитимизировать оккупацию и использовать оккупированный Донбасс как толчок к российской модели федерализации Украины России никак не удастся", - отметил дипломат.

Напомним, в ОБСЕ назвали вопрос Украины приоритетом.